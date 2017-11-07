В аэропорту Майами парень попытался попасть в самолет на ленте для багажа. ВИДЕО

В Майами пассажир проник на взлетное поле на багажной карусели, пытаясь избежать осмотра при выходе на посадку. Об этом пишет Miami Herald.

На записи с камеры видеонаблюдения видно мужчину, который лег на ленту для багажа и уехал за шторку вслед за сумками и чемоданами.



Как сообщает источник издания, если бы возле выхода в это время стоял самолет, мужчина мог бы беспрепятственно туда попасть. По факту инцидента начато расследование, имя подозреваемого не раскрывается, пишет УНИАН.







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