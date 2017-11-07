Найдена самая древняя спиральная галактика

Астрономы смогли приблизиться к пониманию природы спиральных галактик, подтвердив, что A1689B11 является древнейшей из них, известных науке.

Наблюдая за A1689B11, эксперты выявили чрезвычайно простые, пока только зарождающиеся спиральные рукава, передает Naked Science.

Возраст галактики эксперты оценивают в 11 млрд лет. Ученые также полагают, что скорость звездообразования в A1689B11 составляет 22 ± 2 солнечные массы в год. При этом диск A1689B11 достаточно тонок и холоден.



Исследователи относительно редко выявляют спиральные галактики на столь ранних этапах эволюции Вселенной. Ученые полагают, что дальнейшие наблюдения помогут выявить и другие похожие объекты, а также проанализировать то, как со временем менялась их структура, пишет УНИАН

Стоит отметить, что спиральные галактики являются одним из основных типов галактик. Они имеют центральный балдж (почти сферическое утолщение), который окружен диском. Такие галактики обладают значительным суммарным вращательным моментом.

Собственно, само название пошло от присутствующих внутри диска ярких звездных рукавов, простирающихся из балджа. Они представляют собой области активного звездообразования. Галактики такого типа широко распространены во Вселенной: по оценкам исследователей, приблизительно у 70% близких к нам галактик есть спиральные рукава. При этом многие важные аспекты, связанные с данным типом галактик, все еще остаются загадкой.



