Грандиозный скандал: на Буюканах двух дерущихся девушек разнимали три экипажа полиции

Грандиозный скандал вспыхнул в выходные между двумя женщинами, которые всю ночь вместе выпивали. Инцидент произошел недалеко от ночного заведения на улице Каля Ешилор на Буюканах.

Пропустив немалое количество стаканчиков, одна из женщин взяла свои вещи и собралась уходить. Однако, не заметила, что взяла чужую верхнюю одежду. Недовольная этим, одна из подруг пострадавшей стороны отправилась вслед за так называемой воровкой.

Вскоре в ход пошли кулаки. Крики дерущихся женщин были слышны в жилом доме неподалеку. Соседи проснулись и вышли на улицу посмотреть, что случилось.

Женщин невозможно было разнять. Их более чем неадекватное поведение вынудило людей вызвать сотрудников органов правопорядка. Завидев полицию, агрессорша вместе с двумя подругами попытались скрыться, однако это им не удалось благодаря оперативности полицейских.

Для урегулирования конфликта потребовалось три полицейских экипажа. Однако женщины никак не могли утихомириться. Сотрудникам полиции пришлось посадить их в служебные машины и отвезти в инспекторат Буюкан.

Недовольная тем, что ее привели в инспекторат, жертва нападения стала вести себя агрессивно, и досталось всем подряд.

Настоящий скандал начался именно в полиции. После длительного осыпания бранью, женщины вновь сцепились, таская друг друга за волосы. Нипочем им было и то, что они находились в участке полиции.

Полицейским пришлось вмешаться и на этот раз. В конце концов им удалось успокоить барышень. После того, как агрессорша выдернула клок волос с головы жертвы, она стала утверждать, что именно она и есть пострадавшая.

Полицейским предстоит выяснить, кто инициатор разборки. Не исключено, что обе женщины получат крупные штрафы за хулиганство, пишет point.md