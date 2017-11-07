СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.

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