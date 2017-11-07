Чак Норрис ушел из кинематографа, чтобы спасти жену

Известный актер Чак Норрис уже 5 лет не снимается в кино, а также не дает интервью. По данным западных СМИ, все это время он пытается спасти свою жену Дженну, которую отравили тяжелым металлом гадолинием.

Как сообщает Ридус, несколько лет назад ей поставили диагноз – ревматоидный артрит. Медики рекомендовали ей пройти МРТ. В итоге она три раза за восемь дней оказалась в камере томографа. Чтобы лучше увидеть изменения в ее организме, врачи ввели ей контрастное вещество, в составе которого был вредный тяжелый металл гадолиний.

Семья Норриса уверена, что именно это вещество вызвало побочные эффекты. Через несколько часов после первого исследования супруга актера почувствовала нестерпимый жар. Она стала часто попадать в больницу.

Чтобы спасти свою супругу, Норрис потратил уже 2 млн долларов. Актер также требует компенсацию в размере 10 млн долларов от фирм, которые распространяют препараты с гадолинием, пишет ren.tv

"Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Дженне. Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправданна", - заявил актер.