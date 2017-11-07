Месси замерз на тренировке в Москве

Нападающий Лионель Месси принял участие в тренировке сборной Аргентины в Москве. Как видно на кадрах видео, спортсмен замерз на российском поле.

Вместе с форвардом "Барселоны" утеплились и другие игроки южноамериканской команды, не привыкшие к прохладной погоде, - в их числе оказались Серхио Агуэро и Пауло Дибала.

Футболисты сборной Аргентины провели тренировку на стадионе ФК "Спартак" в Тушино, пишет ren.tv

Напомним, Аргентина проведет товарищеский матч со сборной России 11 ноября. А 14 числа звезд мирового футбола ожидает выезд в Краснодар, где им будет противостоять команда Нигерии.