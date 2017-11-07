Ученые EKA: обломки китайской космической станции угрожают Европе

Специалисты из Европейского космического агентства предупредили об опасности, которую могут представлять части китайской космической станции Tiangong-1. Обломки корабря могут упасть на землю южнее 43 градусов северной широты

Как сообщает Lenta.ru, под угрозой оказались сразу несколько стран, включая Испанию, Португалию, Италию, Грецию и Болгарию.

Представители ЕКА считают, что дату и траекторию падения фрагментов станции на данный момент нельзя предсказать точно. При этом учитывается вероятность, что отдельные элементы смогут достигнуть земли.

Напомним, аппарат занимает в длину 12 метров, в диаметре - 3,3 метра, а стартовая масса составляет более 8,5 тонн. Снижение аппарата запланировано на начало следующего года - в марте 2018 года ожидается вхождение Tiangong-1 в плотные слои атмосферы, пишет ren.tv