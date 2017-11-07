НАТО увеличит контингент в Афганистане

НАТО следующем году увеличит численность своей миссии в Афганистане с 13 до 16 тысяч человек. Об этом заявил в Брюсселе во вторник, 7 ноября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, около половины из этого количества военнослужащих предоставят США. Увеличение миссии НАТО происходит на фоне укрепления позиций исламистской группировки Талибан и экспансии террористической организации Исламское государство в Афганистане.

При этом, предоставит ли Германия военных для афганской миссии альянса, пока неизвестно. В настоящее время там дислоцирован 931 солдат бундесвера, по этому показателю ФРГ находится на втором месте после Соединенных Штатов, сообщает korrespondent.net