Все партии китайской пластиковой посуды будут проверять в лаборатории НЦОЗ

Токсичный пластик не пустят в страну. Все партии китайской посуды будут проверять в лаборатории Национального центра общественного здоровья. Соответствующий проект закона рассмотрят в правительстве.

"Готовим три образца. Закрываем на 24 часа при температуре около 80 градусов Цельсия. На следующий день проверяем на наличие вредных соединений", - сказала лаборант Рита Кугурян.



До сих пор импортёров пластиковой посуды обязывали проводит подобные анализы лишь раз в год, чтобы получить сертификат качества. После этого в страну поступали партии непроверенного товара.



"Согласно регламенту таможенная служба будет информировать Национальный центр общественного здоровья, и мы будем знать, когда и какие партии товара поступают к нам в страну", - сообщил глава отдела НЦОЗ Штефан Константинович.



Покупатели считают, что новые правил проверки посуды нужно было ввести давно .



В Молдове помимо китайской продают также пластиковую посуду из Турции, Польши, Украины и Румынии. Но в этих странах, в отличие от Китая, ее производство контролируется.



