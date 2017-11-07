iPhone X обогнал по продажам iPhone 8 за первый уикенд

Топовый iPhone X, согласно данным нового исследования Localytics, обогнал по продажам своих "младших братьев" - iPhone 8 и 8 Plus. Сообщается, что сравнение проводилось в первые три дня после поступления гаджетов на рынок, о чем отмечено на сайте компании.

Согласно данным исследования, уже в первые три дня iPhone X захватил почти 1 процент рынка всех моделей iPhone. С момента выхода iPhone 5 этот старт является наиболее удачным, пишет korrespondent.net