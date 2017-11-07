Американские исследователи занялись любовью. Буквально, начали изучать ее и теперь предоставили результаты. Итак, что именно заставляет нас чувствовать себя любимыми?
Ученые из Колледжа здоровья и развития человеческого потенциала Государственного университета в Пенсильвании опросили около 500 американцев, чтобы ответить на важные вопросы. К гадалкам теперь ходить не надо, все научно и проверено.
Были выделены четыре сценария, при которых люди уверены в своем избраннике. Первое — сострадание в трудную минуту. Второе — отношения с детьми. Третье — радость в глазах домашних питомцев. И последнее — фраза «Я люблю тебя» от друга, родителя или партнера.
Ощущение любви от ближнего — это гораздо более широкий опыт, чем просто романтические отношения. Он охватывает друзей, домашних животных и семью, отмечают исследователи. Люди могут чувствовать себя любимыми в простых повседневных заботах — не обязательны широкие жесты.
Результаты анкетирования показали, что люди единодушны в том, что сценарии любви не обязательно включают романтику.
К слову, среди американцев не слишком приветствуется чрезмерная забота вроде контроля 24/7 за своими близкими. Участники опроса согласны, что личная свобода и ненавязчивость — очень важные факторы.
При этом, как показали результаты, мужчины меньше размышляют о признаках любви, а люди в отношениях больше ценят действия партнера, чем его слова, пишет moya-planeta.ru
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