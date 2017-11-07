Названы самые гостеприимные города мира

Британский туристический сервис составил рейтинг самых гостеприимных для туристов городов мира — в условиях, когда все больше регионов планеты сталкиваются с чрезмерным притоком путешественников.

Для составления рейтинга, опубликованного на сайте Travelbird, использовались данные ООН о 500 лучших туристических направлениях мира. Кроме того, компания опросила 15 000 тревел-журналистов.

Также была составлена специальная формула, учитывающая уровень чрезмерного турпотока в указанных городах. Этот показатель рассчитывался путем сравнения числа местных жителей и туристов в пик сезона, количества гостиничных номеров и жилья под аренду.

Наконец, был проведен опрос среди местных жителей, у которых выясняли, как — положительно или отрицательно — повлиял туризм на их повседневную жизнь.

Всего было выставлено несколько оценок: экспертное мнение, качество пункта прибытия (аэропорт или вокзал), безопасность, уровень счастья местных жителей, удобство для владеющих английским языком, чрезмерный туризм и др, пишет moya-planeta.ru

В результате самым гостеприимным городом был назван Сингапур. Он получил высший балл (10) за свой аэропорт, высокие оценки уровня безопасности (8,95), удобства для англоязычных (7,82). А вот уровень счастья местных жителей оценен всего в 6,16 балла.

Также в первую десятку вошли Стокгольм, Хельсинки, Сан-Франциско, Роттердам, Лиссабон, Токио, Осло, Цюрих, Орландо.

Лучшим российским городом в списке оказался Санкт-Петербург (57-е место из 100). Эксперты поставили Северной столице оценку 6, пункты прибытия в город оценили всего в 3,62 балла, безопасность — в 4,41, счастье местных жителей — в 4,06, английский язык — в 4,06.

Москва заняла 97-ю строчку. Эксперты поставили городу низкие 4,5 балла. Зато на 8,08 оценены аэропорты и вокзалы столицы. А вот безопасность почему-то всего на 2,75. Москвичи, по мнению составителей рейтинга, рады туристам на 4,06 балла, английский знают на 4,06.

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