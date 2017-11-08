Заявки на получение соцпомощи можно будет подавать по телефону

Подавать заявки на получение соцпомощи теперь можно и по телефону. Их зарегистрируют и проверят через автоматизированную информационную систему "Социальная помощь".

"По просьбе заявителя и с его слов социальный работник заполнит заявление на получение социальной помощи. У нас очень много получателей, которые не в состоянии сами заполнять формуляры", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.

Поправки в соответствующий регламент обойдутся бюджету в сто тысяч леев.

Они предусматривают также обязательное заключение контрактов между получателем соцпомощи и профильныи управлением. Подписывая документ, граждане обязуются тратить полученные от государства средства на продукты питания, одежду, медицинские услуги и обучение детей. В случае нарушения условий контракта, его расторгнут.