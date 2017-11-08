Нападение в Техасе: стрелок сбежал из психбольницы в 2012 году

Девин Келли, открывший стрельбу по прихожанам баптистской церкви в Техасе и убивший 26 человек, в 2012 году сбежал из психиатрической лечебницы, говорится в сообщении полиции.

Полицейских, производивших арест Девина Келли пять лет назад, проинформировали, что он представляет опасность для себя и для окружающих.

Келли был отправлен на принудительное лечение по приговору военного трибунала за неоднократное избиение жены и приемного ребенка. Он поступил на службу на военную авиабазу "Холломэн" в штате Нью-Мексико за два года до приговора.

В полицейском рапорте сообщается, что он предпринимал попытки осуществить угрозы физической расправы над своими командирами.

По словам официальных лиц, по причине своей судимости Келли не имел права на владение стрелковым оружием, сообщает ВВС

Полиция города Эль-Пасо арестовала его на автобусной станции в центре города в июне 2012 года, говорится в полицейском рапорте.

Там сообщается, что Келли, который был помещен в клинику в Санта-Терезе, в 160 км от Эль-Пасо, бежал из лечебницы. Сотрудник клиники, сообщивший о его исчезновении, рассказал полиции, что Келли страдал от душевного расстройства.

В рапорте говорится, что во время службы на авиабазе Келли был задержан при попытке пронести на ее территорию огнестрельное оружие.

В том же году отданный под трибунал Келли признал себя виновным в регулярных избиениях жены и приемного сына и был приговорен к 12 месяцам тюрьмы.

Следователи ФБР сообщили, что пытаются разблокировать мобильный телефон Келли, чтобы лучше понять, что побудило его совершить массовое убийство.