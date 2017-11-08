Массовые обыски по делу о торговле наркотиками: задержаны 19 человек

Полиция и прокуратура задержала около 19 человек преступной группировки, торговавшей наркотиками. К этому времени изъяты более 20 кг психотропных веществ на сумму 8,5 миллионов леев.

Информацию подтвердил заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

"Очень сложная схема с точки зрения сбора доказательств. Они принимали плату за наркотические вещества через платежные терминалы. Продавцы размещали объявления на закрытых сайтах, а покупатели выбирали товар и оплачивали его через терминал", - сказал Заместитель начальника Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

До этого времени было проведено 70 обысков по всей стране.

Было обнаружено 4 кг синтетических наркотиков, 7 кг марихуаны, 5 кг растений мака, 2 кг героина и 650 таблеток экстези.

Также были изъяты три незаконно хранившихся огнестрельных оружия и более 200 боевых патронов.

На момент публикации новости продолжают проходить около 100 обысков.





