Трамп предупредил Ким Чен Ына: "Не испытывайте нас"

"Не недооценивайте нас. Не испытывайте нас", - заявил президент США Дональд Трамп, обращаясь к лидеру КНДР Ким Чен Ыну во время выступления в южнокорейском парламенте.

"Оружие, которое вы разрабатываете и создаете, не делает вашу жизнь безопаснее", - сказал Трамп и призвал мировых лидеров сплотить усилия с тем, чтобы остановить Пхеньян и милитаризацию КНДР.

Трамп сейчас совершает турне по пяти государствам Азии, и на протяжении всей его поездки ядерные амбиции Северной Кореим остаются центральной темой его риторики.

Ранее в этом году Трамп заявил, что если Соединенным Штатам придется обороняться от Северной Кореи или защищать от нее своих союзников, то у Америки не будет иного выбора, как полностью уничтожить Северную Корею.

За последние несколько лет Северная Корея провела целую серию ракетных и ядерных испытаний, несмотря на возражения мирового сообщества и санкции ООН. В сентябре этого года был произведен крупнейший в истории Северной Кореи атомный взрыв.

Несколько дней спустя Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи, направленные на перекрытие финансовых потоков и поставок топлива в эту страну, сообщает ВВС.

Наблюдатели отмечают, что Трамп в своем выступлении обращался напрямую к Ким Чен Ыну, это было персональное послание.

"Режим вашей власти подвергается серьезной опасности, - сказал Трамп. - Каждый шаг, который вы делаете на этом темном пути, увеличивает опасность, с которой вы сталкиваетесь".

"Северная Корея - не рай, который представлял себе ваш дед. Это ад, которого не заслуживает никто", - вспомнил президент США и про основателя КНДР Ким Ир Сена.

Трамп также продемонстрировал приверженность диалогу, сообщив о готовности предложить КНДР "путь к лучшему будущему".