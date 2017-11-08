Одобрены поправки в Конституцию о назначении судей и Высшего совета магистратуры

Судьи станут получат единый мандат, действительный до достижения магистратами пенсионного возраста. Правительство утвердило поправки в Конституцию, предложенные Министерством юстиции.

Сейчас судьи получают мандаты на пять лет, которые продлеваются в случаи отсутствия нарушений.



Также предлагается наделить полномочиями назначения судей и Высший совет магистратуры. Сейчас их может назначать только президент.



"Кроме того, документ оговаривает исключение из состава Высшего совета магистратуры министра юстиции, председателя Высшей судебной палаты и генерального прокурора", - сказал министр юстиции Владимир Чеботарь.



Минюст предложил продлить срок действия мандата членов ВСМ с четырех лет до шести, а также отменить возможность избираться в совет два раза подряд.



Оговаривается в проекте поправок и лишение судей общего иммунитета. Их смогут подвергнуть уголовному преследованию за преступления.



Для утверждения поправок в Конституцию в парламенте, их должны поддержать не менее 67 депутатов.





