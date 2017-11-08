Paradise Papers: сотни тысяч фунтов принца Чарльза вывели в офшоры

Компания королевского герцогства Корнуолл, которое принадлежит принцу Чарльзу, вывела в офшоры сотни тысяч фунтов. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на материалы журналистского расследования Paradise Papers.

Журналисты выяснили, что компания вложила деньги в офшорные фонды и компании, в том числе и в бизнес-структуру на Бермудских островах, которой руководит один из лучших друзей Чарльза еще со времен его учебы в Кембридже, заводчик лошадей Хью ван Катсем.

По данным документов, в предприятие ван Катсема, которое занимается приобретением земельных участков с целью их защиты от вырубки лесов, инвестировали около 100 тысяч долларов, пишет korrespondent.net

В то же время компания герцогства уверяет, что сам принц не участвовал в принятии решений, связанных с инвестициями. В управляющей компании пояснили, что принц Чарльз давно уже занят решением вопросов, имеющих отношение к природоохранной проблематике, и напомнили, что наследник британского престола писал книги и выступал с речами по проблемам экологического характера еще в 1980-х годах.