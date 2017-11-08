СМИ: Саудовских принцев вместо тюрьмы поместили в роскошный отель

Задержанные за коррупцию принцы и чиновники в Саудовской Аравии вместо тюрьмы содержатся в пятизвездочном отеле Ритц Карлтон. Об этом сообщает газета The New York Times, журналисты которого опубликовали соответствующее видео.

На кадрах видно большое фойе, на полу расстелены матрасы. На них под коврами спят члены королевской семьи и другие высокопоставленные лица, подозреваемые в коррупции.

Им запретили выезд из страны, заморозили их банковские счета, сообщает korrespondent.net

Предполагается, что видео сделал один из охранников. На заднем плане видны люди в темной форме. В одном из углов помещения стоит автомат.

Издание сообщает, что отель Ритц Карлтон в столице Саудовской Аравии до 16 ноября оказался "недоступен для регистрации".

Напомним, в Саудовской Аравии задержали 11 членов королевской семьи, четырех действующих и десятки бывших министров. Среди них был и аль-Валид бен Талал – племянник нынешнего короля Саудовской Аравии.

Членов правящей семьи подозревают в незаконных сделках по продаже оружия, отмывании денег и других коррупционных преступлениях.

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