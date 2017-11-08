Кабмин одобрил Национальную программу по профилактике и борьбе с сахарным диабетом

Кабмин одобрил Национальную программу по профилактике и борьбе с сахарным диабетом на 2017-2021 гг. Документ нацелен на снижение уровня заболеваемости, инвалидности и смертности населения от сахарного диабета и его осложнений, сообщает МОЛДПРЕС.

Будет улучшена система профилактики сахарного диабета путем раннего диагностирования, эффективного лечения и реабилитации. Также будут приняты меры по улучшению качества предоставляемых медицинских услуг, а медицинские центры будут оснащены современным оборудованием и квалификация медперсонала будет постоянно повышаться.



Цель Национальной программы по профилактике и борьбе с сахарным диабетом состоит в увеличении доли ранней диагностики сахарного диабета на 10% среди лиц с факторами риска, и в снижении смертности, обусловленной диабетом и его поздними осложнениями на 20%.



Согласно документу, лица, которым был диагностирован сахарный диабет, будут обязательно обеспечены соответствующими лекарствами. Также, с целью эффективного мониторинга ситуации, будет создан электронный реестр пациентов с сахарным диабетом.

Затраты на внедрение программы будут покрыты за счет средств государственного бюджета и внешнего финансирования.

В Республике Молдова сахарный диабет является одной из основных причин смертности населения, а количество больных диабетом постоянно растет.







