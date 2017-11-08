Густой смог над Дели: жители в панике. ФОТО

Столицу Индии Дели окутал густой серый смог. По данным Всемирной организации здравоохранения, в некоторых районах города уровень загрязнения воздуха в 30 раз превышает допустимую норму.

Медицинская организация Индии (IMA) ввела в городе "режим чрезвычайной ситуации" и призвала власти страны сделать все возможное для улучшения экологии. IMA также рекомендовала отменить городской марафон, намеченный на 19 ноября, передает ВВС.

Многие пользователи соцсетей жалуются на проблемы с дыханием и публикуют фотографии, на которых виден густой смог на улицах города.

Главный министр Дели Арвинд Кеджривал обратился к министерству образования с просьбой рассмотреть вопрос о закрытии городских школ на несколько дней.

Уровень загрязнения воздуха традиционно наблюдается в Дели в зимний период, когда фермеры из соседних штатов Пенджаб и Харьяна сжигают солому, чтобы очистить поля к посевному сезону.

Активисты говорят, что власти пока не уделяют достаточного внимания этой проблеме, несмотря на резкое ухудшение экологической ситуации в индийской столице.

Низкая скорость ветра, пыль со строек, сжигание мусора и использование фейерверков также способствуют повышению уровня загрязнения воздуха в Дели.

В октябре городские власти представили план по улучшению ситуации: в частности, он предусматривает транспортные ограничения и закрытие крупной городской электростанции. Однако большинство горожан пока не замечает особых изменений к лучшему.