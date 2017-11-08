Овец научили узнавать лица

Овцы способны узнавать знакомые человеческие лица, выяснили британские ученые в ходе исследования.

Исследователи Кембриджского университета сумели научить овец узнавать лица актеров Джейка Джилленхола и Эммы Уотсон, бывшего президента США Барака Обамы и ведущей новостей Би-би-си Фионы Брюс.

После дрессировки овцы гораздо чаще выбирали знакомые лица, предпочитая их незнакомым. Это показывает, что у овец, как и у приматов, есть способность узнавания лиц. В предыдущих исследованиях удалось установить, что овцы могут узнавать других уже знакомых им овец и поводырей.

"Мы задались вопросом, может ли овца научиться узнавать кого-нибудь по фотографии, - сказала руководитель проекта Дженни Мортон. - Мы пытались выяснить, может ли животное увидеть в двухмерном объекте изображение человека".

В эксперименте участвовали восемь овец, которым предлагалось выбрать из нескольких фото портреты знаменитостей. Фотографии им показывали на двух компьютерных экранах. Овцы делали выбор, тыкая носом в сторону нужного портрета. В случае правильного ответа они получали вознаграждение - еду, передает ВВС.

Определив возможность овец узнавать знаменитостей, исследователи задались новой целью. Они захотели выяснить, смогут ли овцы узнать тех же знаменитостей, видя их фотографии под разными углами. Животные вновь показали результат, который нельзя списать на случайность.

Еще ученые хотели выяснить, смогут ли овцы узнать своих поводырей по фото. Животным показывали на экранах подряд несколько изображений незнакомых лиц, в числе которых были и фото их поводырей.

И вновь овцы не разочаровали, правильно выбрав знакомые лица.

Результаты эксперимента показывают, что способность животных узнавать лица схожа с аналогичной способностью обезьян и людей.

Исследователи теперь хотят выяснить, могут ли овцы распознавать различные выражения лица человека.

Возможно, результаты исследования помогут больше узнать о нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Гентингтона и болезнь Паркинсона.