Овцы способны узнавать знакомые человеческие лица, выяснили британские ученые в ходе исследования.
Исследователи Кембриджского университета сумели научить овец узнавать лица актеров Джейка Джилленхола и Эммы Уотсон, бывшего президента США Барака Обамы и ведущей новостей Би-би-си Фионы Брюс.
После дрессировки овцы гораздо чаще выбирали знакомые лица, предпочитая их незнакомым. Это показывает, что у овец, как и у приматов, есть способность узнавания лиц. В предыдущих исследованиях удалось установить, что овцы могут узнавать других уже знакомых им овец и поводырей.
"Мы задались вопросом, может ли овца научиться узнавать кого-нибудь по фотографии, - сказала руководитель проекта Дженни Мортон. - Мы пытались выяснить, может ли животное увидеть в двухмерном объекте изображение человека".
В эксперименте участвовали восемь овец, которым предлагалось выбрать из нескольких фото портреты знаменитостей. Фотографии им показывали на двух компьютерных экранах. Овцы делали выбор, тыкая носом в сторону нужного портрета. В случае правильного ответа они получали вознаграждение - еду, передает ВВС.
Определив возможность овец узнавать знаменитостей, исследователи задались новой целью. Они захотели выяснить, смогут ли овцы узнать тех же знаменитостей, видя их фотографии под разными углами. Животные вновь показали результат, который нельзя списать на случайность.
Еще ученые хотели выяснить, смогут ли овцы узнать своих поводырей по фото. Животным показывали на экранах подряд несколько изображений незнакомых лиц, в числе которых были и фото их поводырей.
И вновь овцы не разочаровали, правильно выбрав знакомые лица.
Результаты эксперимента показывают, что способность животных узнавать лица схожа с аналогичной способностью обезьян и людей.
Исследователи теперь хотят выяснить, могут ли овцы распознавать различные выражения лица человека.
Возможно, результаты исследования помогут больше узнать о нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Гентингтона и болезнь Паркинсона.
Комментарии
- Хокинг назвал сроки исчезновения человечества на Земле
- Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
- Ученые выделили четыре сценария любви
- Найдено недостающее звено в химической истории возникновения жизни
- Ученые EKA: обломки китайской космической станции угрожают Европе
- Найдена самая древняя спиральная галактика
- Учёные предлагают ввести универсальный календарь
- На спутнике Сатурна нашли источник жизни
- Выявлена опасность недосыпания для человека
- Антарктические ледники стали таять в два раза быстрее
- Трое жителей Ставчен крали детские товары
- В Казахстане усилят контроль за информацией в интернете
- Столичные пешеходные переходы осветят по новой технологии
- В столице задержали карманника
- В Резинском районе увеличилось количество преступлений
- Грандиозный скандал: на Буюканах двух дерущихся девушек разнимали три экипажа полиции
- Названы самые гостеприимные города мира
- Ученые выделили четыре сценария любви
- 17-летний подросток объелся до смерти в клинике по снижению веса
- Пепел вулкана Попокатепетль накрыл мексиканские города
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com