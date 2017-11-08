Введены новые правила эксплуатации и проверки аппаратуры в медучреждениях

Оборудование и аппарутару в медучреждениях будут проверять раз в два года, а непригодное - снимать с эксплуатации. Решение об этом утвердило правительство. Сейчас медоборудование и аппаратура проходят лишь метрологическую проверку.

"Согласно международным нормам, помимо метрологической проверки необходимы лабораторные исследования, в том числе общей и электрической безопасности приборов, а также систем тревоги", - сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.



Проверки станут проводить, как государственные, так и частные аккредитованные лаборатории. По итогам тестирования они выдадут справку о пригодности прибора.



Оборудование после ремонта также подлежит проверке.







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