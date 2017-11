Вышел трейлер Секретного досье с Томом Хенксом. ВИДЕО

В Сети появился трейлер фильма "Секретное досье" Стивена Спилберга, главные роли в котором исполнили Мэрил Стрип и Том Хэнкс. Трейлер ленты, посвященной так называемым "документам Пентагона", был опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox.

Фильм посвящен реальным историческим событиям - скандалу, который был связан со сборником "Американо-вьетнамские отношения, 1945–1967: Исследование".

Данные документы, предназначенные исключительно для внутриведомственного использования представителями минобороны США, были частично обнародованы изданиями The Washington Post и The New York Times в 1971 году, когда шла Вьетнамская война, пишет korrespondent.net

Мэрил Стрип и Том Хэнкс сыграли в картине редакторов двух изданий, которым придется рискнуть многим ради правды.

Выход фильма в широкий прокат ожидается 22 декабря этого года.