На заседании кабмина назначили 23 госсекретарей

Правительство одобрило назначение 23 государственных секретарей министерств.

Каждый из них будет ответственным за определенную сферу деятельности, передает Молдпрес.

Министерство экономики и инфраструктуры

Виталий Юрку – экономические вопросы

Анатолий Усатый – строительство и дорожная инфраструктура

Юлиана Драгалин – вопросы качества и международного сотрудничества

Сергей Букэтару – вопросы транспорта

Виталий Тарлев – информационные технологии и связь



Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды

Дорин Андрос – вопросы регионального и сельского развития

Министерство финансов

Вероника Врагалева – налоговая и таможенная политика, бухучет и корпоративный аудит

Вероника Урсу – долгосрочное развитие, внешняя финансовая помощь, госдолг и казначейство

Татьяна Иваничкина – бюджетная политика



Министерство юстиции

Николай Ешану – проработка законодательства, представитель правительства в парламенте и КС



Министерство иностранных дел и европейской интеграции

Даниела Морарь – европейская интеграция

Татьяна Молочан – сотрудничество



Министерство обороны

Владимир Ильев – кадровая политика развития, военподготовка и планирование состава

Министерство внутренних дел

Михаил Берегой – международное сотрудничество, кадровая политика и образование

Дорин Пуриче – правопорядок и борьба с преступностью

Александр Ларионов – управление границей, миграция и беженцы, учет населения и вопросы гражданства

Виталий Бырсан – управление кризисными и чрезвычайными ситуациями, госматрезерв и мобилизация



Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты

Вероника Думбрэвяну – социальная помощь

Родика Скутелник - медпомощь

Нэля Русу – социальное и медицинское страхование

Анастасия Очеретный – вопросы труда и демографии



Министерство образования, культуры и исследований Елена Белей – исследования

Андрей Кистол - культура



Также правительство одобрило назначение Романа Казана на должность заместителя генсека правительства.