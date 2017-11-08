В Одессе конфликт из-за места на парковке перерос в стрельбу

В Одессе между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, произошел конфликт. В итоге один из мужчин несколько раз выстрелил в оппонента, сообщается на официальном сайте полиции Одесской области.

"Происшествие произошло на ул. Ак. Вилямса. Между двумя местными жителями, которые не поделили парковочные места, начался спор. В процессе выяснения отношений 35-летний одессит достал предмет, похожий на пистолет, и дважды выстрелил в область груди оппонента", – сказано в сообщении.

В полиции отмечают, что после стрельбы мужчина начал преследовать потерпевшего, осуществив в его сторону еще несколько выстрелов.

"Пострадавшего с диагнозом пулевое ранение грудной клетки доставили в больницу, пишет korrespondent.net

Следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы", – добавили в полиции.

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