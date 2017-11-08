Гонконг стал самым посещаемым городом в 2017 году

Гонконг занял первое место в рейтинге самых популярных среди путешественников городов в 2017 году. За девять месяцев его посетили около 25,7 млн человек. Об этом говорится в докладе аналитической компании Euromonitor International.

Также в первую десятку самых посещаемых городов вошли Бангкок (21,2 млн посетителей), Лондон (19,2 млн), Сингапур (16,6 млн), Макао (15,4 млн), Дубай (14,9 млн), Париж (14,4 млн), Нью-Йорк (12,7 млн), Шэньчжэнь (12,6 млн) и Куала-Лумпур (12,3 млн), пишет korrespondent.net Euromonitor International – британская аналитическая компания. Рейтинг самых популярных городов составляется ежегодно на протяжении 10 лет на основании данных из 100 стран мира. Аналитики учитывают данные о путешественниках, которые провели в том или ином городе более 24 часов, независимо от цели их визита. Читайте также: Названы самые гостеприимные города мира

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