Житель Криулянского района погиб из-за неисправной печи

В селе Магдачешты, Криулянского района, накануне в собственном доме погиб мужчина, отравившийся угарным газом.

По версии пожарных, 50-летний селянин развел огонь в неисправной печи и лег спать. В помещении стал скапливаться угарный газ, отчего владелец дома и задохнулся во сне. Его обнаружили родственники и вызвавшие спасателей.

По той же причине едва не лишился жизни и 39-летний житель коммуны Бурлаку того же района. Его предупредили об опасности соседи, обратившие внимание на неисправную печь, сообщает Инфотаг.