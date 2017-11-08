В Страсбурге треснула вторая рождественская елка

Рождественская елка в Страсбурге, которую установили в последний день октября, треснула. Через несколько дней на ее место поставят новое рождественское дерево, передает Укринформ.

Трещина сейчас небольшая – около 15 см, но в интересах безопасности мэрия приняла решение заменить елку.

"Мы решили как можно быстрее убрать это, уже второе по счету дерево (первое дало трещину еще при транспортировке и в город не доехало – ред.) и заменить его третьим. ...Невозможно сказать точно, что стало причиной возникновения трещины – увеличение дерева в объемах или недостаточная стойкость к ветру, но мы вынуждены принять превентивные меры", – заявил мэр Страсбурга Ролан Риз.

Отмечается, что на 30-метровой елке было мало веток и работники компании, нанятой мэрией, пытались вручную добавить их. Как раз после завершения этой работы и была выявлена трещина. Не исключено, что дерево не выдержало веса добавленных веток.

В мэрии уже подсчитали, что расходы на новое дерево составят 50 тысяч евро. Власти заверяют, что успеют с украшением елки до 24 ноября, когда запланировано торжественное зажигание праздничных огоньков, пишет korrespondent.net

Страсбург во время Рождества посещает около двух миллионов туристов. Рождественский рынок на центральной площади города считается одним из лучших в Европе.