В среду утром в Голосеевском районе Киева на улице Жилянской в ресторане произошло возгорание вытяжки. Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Как отмечается, возгорание произошло с распространением на перекрытие второго этажа и угрозой распространения на третий, четвертый этажи и крышу, пишет korrespondent.net
Спасатели подчеркивают, что пожар на первом этаже четырехэтажного здания начался в 9:56. "Продолжаются работы по ликвидации пожара. К тушению пожара привлечены 9 ед. тех. и 36 чел. личного состава", - добавили в ГСЧС.
На первом этаже этого здания расположен ресторан Sam's Steak House.
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