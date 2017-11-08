В центре Киева загорелся ресторан. ВИДЕО

В среду утром в Голосеевском районе Киева на улице Жилянской в ресторане произошло возгорание вытяжки. Об этом сообщается на официальном сайте Госслужбы Украины по ЧС.

Как отмечается, возгорание произошло с распространением на перекрытие второго этажа и угрозой распространения на третий, четвертый этажи и крышу, пишет korrespondent.net

Спасатели подчеркивают, что пожар на первом этаже четырехэтажного здания начался в 9:56. "Продолжаются работы по ликвидации пожара. К тушению пожара привлечены 9 ед. тех. и 36 чел. личного состава", - добавили в ГСЧС.

На первом этаже этого здания расположен ресторан Sam's Steak House.