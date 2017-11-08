Камеру iPhone Х сравнили с профессиональной. ВИДЕО

Камеру флагмана iPhone Х сравнили с профессиональной камерой в новом видеотестировании. Ролик был опубликован на YouTube-канале Fstoppers.

В видео показано, что в качестве конкурента гаджету была выбрана Panasonic Lumix DC-GH5, стоимость которой составляет около двух тысяч долларов.

Блогер отметил, что подобное тестирование, которое легко вызовет скепсис, все же имеет место быть. Так, по его словам, профессиональные видеографы, в число которых входит и он, используют футажи со смартфонов в коммерческой съемке.

Также автор ролика отметил, что фотографии iPhone X можно полюбить за их красочность.

В то же время, если использовать зум, разница между снимками, сделанными на профессиональную камеру, и на iPhone, будет отчетливо видна, пишет korrespondent.net

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