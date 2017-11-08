Бизнес "на решётках" не задался: молодому человеку грозит до четырех лет тюрьмы

25-летнего уроженца Яловенского района задержали по подозрению в воровстве металлических решеток с ливневых канализаций в столице.

Кражи произошли в конце сентября. Ущерб от них превысил 10 тысяч леев. Как выяснилось в ходе расследования, молодой человек демонтировал решетки ночью, а затем продал их в одном из пунктов сбора металлолома.

Украденное изъяли, а администрации - вынесли предупреждение. В этой связи полицейские обратились к экономическим агентам с призывом в будущем сообщать о подобных случаях.

Подозреваемому в краже молодому человеку грозит штраф от 13 до 27 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до 4 лет тюрьмы.