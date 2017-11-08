Вертолет упал на мост в Японии. ВИДЕО

В Японии севернее Токио разбился грузовой вертолет с четырьмя людьми на борту.Об этом в среду, 8 ноября, сообщает NHK со ссылкой на местную полицию.

Вертолет упал около 2:30 дня по местному времени на мосту в провинции Гумма в поселке Уэно и сразу же загорелся. Авария произошла в 500 метрах от домов. Все четыре человека на борту погибли.

По словам свидетелей, вертолет летел очень низко, после чего упал, пишет korrespondent.net

Отмечается, что транспортное средство перевозило материалы для реконструкции на объект по производству электроэнергии в соседнюю провинцию Яманаси.

Причины катастрофы пока неизвестны.

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