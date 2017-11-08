Мужчина украл Maserati ради сеанса "Бегущего по лезвию"

В США мужчина по имени Кейтрик Уильямс угнал автомобиль Maserati для того, чтобы успеть на сеанс в кинотеатр, передает Associated Press.

Сообщается, что он хотел успеть на показ фильма "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева. Уильямс припарковал украденный автомобиль возле кинотеатра и отправился на кинопоказ.

Некоторое время спустя украденный автомобиль был замечен одним из проезжавших мимо здания кинотеатра полицейских, пишет korrespondent.net

"Когда Уильямс посмотрел фильм о копе из Лос-Анджелеса и вышел из кино, его уже ждал десяток копов. Они уже были не вымышленными, но зато очень подготовленными", - отмечено в заявлении.

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения в угоне автомобиля, а также незаконном хранении оружия, так как при задержании у него был найден пистолет.

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