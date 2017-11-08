В Резинском районе увеличилось количество преступлений

В Резинском районе активизировалась преступность. За 10 месяцев этого года там обчистили 65 домов, против 27ми в 2016-ом. Чтобы улучшить ситуацию, на улицы вышли карабинеры. 15 бравых солдат ежедневно выявляют и ловят нарушителей.

"Некоторые из них агрессивны, но мы стараемся выполнять нашу работу", сказал карабинер Василе Леонид.

В Резинском районе не было патрульной полиции, поэтому решили привлечь карабинеров.

"Еженедельно около 30 граждан обращались в 902 или вызывали оперативную группу. Это способ предотвратить кражи, потому что, как только карабинеры увидят подозрительных лиц, они отреагируют", сообщил глава ИП, Резина Игорь Ботя.

Сейчас, когда ребята ходят по улицам, жители города чувствуют себя спокойнее.

В Молдове 900 карабинеров, которые участвуют в поддержании общественного порядка.

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