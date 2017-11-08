В столице задержали карманника

38-летний мужчина украл кошелек из женской сумки в 116-й маршрутке. Поймать злоумышленника удалось сотрудникам отдела по борьбе с преступлениями в общественных местах и транспорте.

Карманника доставили в столичную полицию на допрос, где он признал свою вину. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

Было открыто уголовное дело. За карманную кражу ему грозит штраф до 17 тысяч леев, от 180 до 240 часов неоплачиваемого труда или до двух лет заключения.