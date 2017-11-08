Столичные пешеходные переходы осветят по новой технологии

"Сумеречных зон" на столичных улицах станет меньше. Около трехсот нерегулируемых пешеходных переходов в Кишиневе осветят по новой технологии. Светодиодные лампы в тёмное время суток будут создавать на зебрах своеобразные световые коридоры. Такие фонари уже появились на 56 переходах.

"Свет будет очень ярким. Я думаю, что это сократит число несчастных случаев, и людям будет легче переходить дорогу, потому что будет светло, как днём", сказал глава Лумтех, Чеканы Юрий Фолински.

Сегодня на улице Мирча чел Бэтрын на Чеканах установили 31 такой фонарь. Общая стоимость проекта составляет два миллиона леев.

С начала года на пешеходных переходах произошло 222 ДТП, в которых пострадали 117 детей.