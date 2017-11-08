Трое жителей Ставчен крали детские товары

Крали и продавали за символическую цену. Полиция задержала преступную группу, на счету у которой не меньше 15 краж.

Зарились грабители на детские коляски, самокаты, и машинки. Похитителями оказались жители Ставчен, двое мужчин 22 и 24 лет, и 22-летняя жена одного из них.

Часть найденных вещей будет возвращена владельцам. Подозреваемые признали свою вину. Им грозит до 6 лет тюрьмы.