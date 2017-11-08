Высокая вода в Венеции достигла рекордного уровня

Высокая вода в Венеции поднялась до 127 сантиметров – это самый высокий показатель за последние четыре года, передает Euronews.

Италия оказалась во власти холодного циклона, принесшего в начале этой неделе в северные и центральные регионы страны дожди и низкие температуры. В горных районах на границе с Австрией уже выпал первый снег.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в стране ожидаются ливни и понижение температуры воздуха, сообщает УНИАН.

Читайте также: Густой смог над Дели: жители в панике. ФОТО