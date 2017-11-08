Прогуляться по Большой пирамиде Хеопса можно будет, не посещая Египет

Чтобы посетить Большую пирамиду Хеопса, любителям истории и археологии возможно скоро станет совсем необязательно лететь в Египет. Проект "Пирамиды в 3D" призван помочь всем желающим совершить виртуальный тур в самое сердце одного из семи чудес света, единственного, сохранившегося до наших дней.

Ученые использовали метод визуализации, называемый мюонной томографией: с его помощью можно глубоко проникать в твёрдые объекты. Работа над проектом идет в парижском Институте инновационного сохранения наследия – того самого, что проводил эксперимент по сканированию пирамиды и обнаружил в ней пустоты и тайную комнату. Его соучредитель Мехди Таюби говорит:

“Благодаря новым технологиям мы сможем как бы телепортироваться в Египет, войти в пирамиду. Новое в мире виртуальной реальности – это то, что теперь вы можете сделать это не изолированно, в одиночку, а отправиться в виртуальный тур вместе со своей семьёй или друзьями. И вдобавок вы сможете проникнуть в те места, к которым в реальности, в настоящей пирамиде у вас нет доступа”.

Следуя за проводником, группа виртуальных туристов сможет пройти в пирамиду, посетить Большую галерею, Королевскую палату, а также увидеть, что находится наверху 4500-летнего сооружения, куда доступ обычной публике закрыт, отмечает euronews.com.