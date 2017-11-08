После вступления в должность министра торговли в 2017 году Росс был вынужден раскрыть информацию о капитале, на основании которой журналисты сделали вывод о предоставлении ложной информации. "Очевидно, что Росс нас обманул", - написало издание и сообщило об исключении министра из рейтинга миллиардеров.

Несколько дней назад на Росса также обрушилась критика в связи с разоблачениями в так называемых "Райских досье". Согласно имеющейся у журналистов информации, его связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings, которая сотрудничает с крупнейшим нефтехимическим холдингом РФ "Сибур". С этой фирмой американский министр связан через цепочку офшорных фирм, зарегистрированных на Каймановых островах. Оборот капитала Navigator Holdings, задействованного при заключении различных сделок с "Сибуром", с 2014 года составил более 68 млн долларов.

Репортеры, входящие в Международный консорциум журналистских расследований, вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков, изучив около 13,4 миллиона секретных документов, напоминает dw.com.

Результаты расследования, получившего название "Райские досье" или "Файлы райских островов" (Paradise Papers), опубликованы 5 ноября. В центре журналистского расследования - утечка документов компании Appleby с Бермудских островов - одной из крупнейших в мире фирм, занимающихся операциями в офшорах, корпоративным управлением и финансами.