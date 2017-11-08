США и ЕС помогут Албании

На специальной конференции в Тиране МВД Албании представило информацию о начале крупномасштабной операции по борьбе с организованной преступностью и коррупцией под названием "Сила закона", в рамках которой властям страны будут оказывать поддержку ЕС и США.

Для осуществления операции будет создана целевая группа, в которую войду, в частности, эксперты американского Федерального бюро расследований (ФБР).

Посол США в Албании Дональд Лу заявил: “Мы ожидаем, что в начале следующего года решительные шаги албанских властей приведут к аресту и привлечению к уголовной отвественности ряда крупных преступников. Международные партнеры Албании надеются на успех этой программы”.

Глава МВД Албании Фатмир Хафаджа утверждает, что у преступности в стране “нет будущего”. По его словам, полиция начала выявлять все престпуные группировки, действущие в Албании. Более половины из них занимаются контрабандой наркотиков, передает euronews.com.