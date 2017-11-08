Найден простой способ борьбы с ожирение

Снижение концентрации гормона аспрозина, отвечающего за уровень глюкозы в крови, способствует ослаблению чувства голода и уменьшению количества потребляемой человеком пищи. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

В ходе клинических наблюдений ученые Медицинского колледжа Бейлора в США выяснили, что некоторые пациенты с аномально слабым аппетитом имеют мутацию в гене FBN1. Выяснилось, что у этой группы людей отсутствует небольшой фрагмент белка, из которого в организме здорового человека формируется аспрозин, пишет РИА Новости

Дальнейшее изучение действия гормона показало, что соединение взаимодействует с нейронами в гипоталамусе. Согласно исследованию, аспрозин оказывает различное влияние на два типа нервных клеток — нейроны AgRP, стимулирующие аппетит, и нейроны POMC, подавляющие его. В результате гормон усиливает чувство голода, заставляя организм требовать больше пищи.

Кроме того, ученые обнаружили, что у людей с избыточной массой тела уровень аспрозина в крови высок. Исследователи отмечают, что уже разработали средство, полностью нейтрализующее действие гормона, а также провели первые клинические испытания.







