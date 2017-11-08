Участниками "самого странного ДТП" в США стали пять обнаженных людей

Сотрудники Королевской канадской полиции стали свидетелями необычного дорожно-транспортного проишествия, которое они назвали «очень странным».

После столкновения двух автомобилей в провинции Альберта в одном из них обнаружили пять обнаженных людей в различной степени алкогольного опьянения.

Всех участников инцидента сначала отправили в ближайшую больницу, а позднее арестовали. Полиции предстоит выяснить все обстоятельства проишествия, которое, по их мнению, было «намерено спровоцировано» обнаженными автомобилистами.

В полиции также считают необычным место, где произошла авария. Это сельская местность недалеко от городка Ниску, где преимущественно расположены нефтяные месторождения, передает motor.ru.