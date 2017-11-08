Француженка более трех суток ждала помощи в перевернувшемся автомобиле

Пропавшая во Франции девушка была обнаружена через три дня поисков заблокированной в автомобиле, который попал в аварию и вылетел в лесополосу, сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщали региональные СМИ, 28-летняя Фанни Брюно на прошлой неделе гостила у своего друга в коммуне Ла-Кро (департамент Вар на юго-востоке страны). В ночь на субботу она села в свой автомобиль Ford Puma, но так и не вернулась домой в соседний городок Пиньян, который находится всего в 20 километрах от Ла-Кро.

Поиски женщины начались уже в субботу днем. Сотрудникам жандармерии удалось определить сектор, где был зафиксирован сигнал ее телефона, и поисковая операция велась в этой зоне. Однако автомобиль, скрытый в лесном массиве, не удалось разглядеть даже с помощью вертолета.



РИА Новости Пропавшую женщину удалось обнаружить только во вторник. Она объяснила, что автомобиль потерял управление и, несколько раз перевернувшись, вылетел в лес. По словам жертвы аварии, она застряла в машине и не могла выйти из нее. Сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии, пишет







