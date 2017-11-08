Пассажир Air India забыл в салоне самолета два килограмма золота

Два слитка золота весом два килограмма были найдены в салоне прибывшего в индийский город Мадурай самолета авиакомпании Air India, сообщает издание Times of India.

По данным газеты, сотрудники санитарного контроля обнаружили слитки во вторник. Золото было спрятано в спасательный жилет, расположенный под одним из кресел, пишет РИА Новости

По оценкам местных властей, стоимость слитка может превышать 77 тысяч долларов (пять миллионов рупий).

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность контрабандиста, попытавшегося провести драгоценный металл.







