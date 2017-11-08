Крокодил съел рыбака в Малайзии

В малайзийском штате Сабах обнаружили останки человека, предположительно, съеденного крокодилом, пишет New Straits Times.

Как отмечает издание, о нападении крокодила уже сообщали свидетели: они видели, как в воскресенье на Ануара Сабоне во время рыбалки набросилась рептилия.

Спасатели обнаружили останки в семи километрах от места нападения на Ануара, пишет РИА Новости.