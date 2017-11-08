Сыроварная компания The Great British Cheese Company выпустила необычную новинку – розовый сыр со вкусом просекко и малины.
"В этом году мы решили создать новый ароматизированный сыр и добавить к нашему ассортименту. Почему мы решили соединить просекко и малину с сыром Wensleydale? Вы, наверное, слышали о популярном на Рождество сыре Wensleydale с клюквой. Сыр Wensleydale обладает эластичной и рассыпчатой текстурой и молочной свежестью, в сочетании с фруктами, такими как клюква, кислый вкус прорезается сквозь богатый вкус сыра, что приводит к сбалансированному вкусу. Идея объединить просекко и малину с Wensleydale создает такие же вкусные, сладкие и кислые комбинации вкуса", - рассказали в компании.
Необычное сочетание звучит похоже на какой-то вкусный десерт, но в компании уверены, что это будет новый рождественский хит.
200-граммовую упаковку розового сыра, запечатанную в воск, можно купить за 4,50 фунтов, пишет nv.ua
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