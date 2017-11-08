Страховые взносы за девять месяцев выросли на 5%

Больше миллиарда леев составили страховые взносы за первые девять месяцев этого года. Эта сумма на 5% больше показателя годичной давности.

Самыми доходными были услуги по продаже "Зеленой карты" и ОСАГО. Как сообщает Национальная комиссия по финансовому рынку, доходы страховщиков от продажи "Зеленых карт" составили 271 миллион леев. Более 234 миллионов леев принесли полисы обязательного страхования автогражданской ответственности.

Между тем, страховые выплаты снизились почти на два процента и составили 346 миллионов леев. 118 миллионов - выплаты по ОСАГО и около 50 миллионов - по "Зеленой карте".