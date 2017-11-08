Сайт CIES Football Observatory оценил всех игроков из клубов топ-5 чемпионатов Европы с целью определить самые дорогие составы.
Эксперты оценивали ориентировочную сумму, которую придется выложить потенциальным покупателям за игроков клуба.
Согласно оценкам, самым дорогим получился состав Манчестер Сити (почти 1,2 млрд евро), а самым дорогим их игроком оказался Кевин де Брюйне (144,5 млн евро).
Вторым оказался лондонский Тоттенхэм (1,17 млрд евро). Самым дорогим игроком шпор стал Харри Кейн (186 млн евро). На третьем месте расположилась Барселона (1,13 млрд евро) с лидирующим Луисом Суаресом (134 млн евро), пишет nv.ua
Список 10 самых дорогих составов выглядит следующим образом:
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Выгодно покупать валюту.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вероятны бытовые хлопоты.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня возможны перемены. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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